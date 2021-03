Polícia Ambiental apreende aparelho de som por poluição sonora

A Polícia Militar Ambiental apreendeu um aparelho de som e um homem foi detido nesse domingo (14) no Bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis (MT).

Em atendimento de denúncia anônima de poluição sonora relatando que no Bairro havia numa residência um aparelho de som com o volume muito alto, que estava incomodando os vizinhos.

Diante dos relatos, a guarnição deslocou para a referida residência munidos com o aparelho decibelímetro.

No local a Polícia fez a aferição do volume dos ruídos sonoros com o uso do aparelho decibelímetro na calçada, parte externa da residência, sendo constatado 77.0 decibéis de ruídos sonoros.

O proprietário do aparelho foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil juntamente com a aparelhagem de som.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) nº: 2021.67235.