Prefeito “descumpre” as próprias orientações e é bombardeado nas redes sociais

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), deu um belo exemplo do “faça o que eu digo, não faça o que eu faço” na noite da última semana sexta-feira (10).

Como já noticiamos no portal, ele foi “flagrado” tomando um cerveja ao lado de amigos – inclusive membros de seu secretariado – na porta de uma distribuidora. Aglomerado e sem máscara. Tudo aquilo que ele mesmo manda a população evitar.

O episódio pegou muito mal e, nas redes sociais, o prefeito sofreu uma enxurrada de críticas.

“A curiosa história de ‘Maneu’ e seus flagras”, dizia um dos comentários no Instagram do prefeito, certamente em alusão ao episódio em que ele foi flagrado enchendo os bolsos do paletó.

Após a situação constrangedora, Emanuel tentou justificar sua “passagem” pelo local e pediu desculpas à população cuiabana.

Veja o vídeo: