Após mais de um mês internado, deputado acorda de coma induzido

Após 32 dias de internação, em razão de complicações causadas pela Covid-19, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) acordou do coma induzido.

Sua sedação e sua intubação foram retiradas nesta quarta-feira (17) pela manhã. A traqueostomia – que é um procedimento padrão para os pacientes intubados por muito tempo – não foi necessária.

Ele, inclusive, já está sentado na cama e conversando com as pessoas. As informações foram detalhadas pela assessoria de imprensa do deputado.

Barranco está internado desde o dia 15 de fevereiro. No dia 21, o petista foi transferido para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.

“Só temos a agradecer por essa graça divina e pelas inúmeras mensagens de apoio e força vindas de todos os lados. Ele sempre luto acompanhado de muitas orações!”, diz trecho de nota divulgada pela assessoria de Barranco.