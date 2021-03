Autor de feminicídio é preso após realizar furto

A Polícia Civil do município de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá) cumpriu na tarde de quarta-feira (17.03), um mandado de prisão preventiva decretado em desfavor do autor de um crime de feminicídio.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar acusado de furto, e na Delegacia de Polícia foi realizada a prisão em decorrência da ordem judicial.

O homicídio qualificado (feminicídio) ocorreu no dia 7 de junho de 2020, em uma residência no bairro Industrial, na cidade de Sorriso. A vítima, Sergiana Matos Costa, de 39 anos, foi assassinada por meio de arma cortante ou perfurante.

Na ocasião, os policiais civis foram acionados para atender a ocorrência do corpo de uma mulher em uma residência. No local a vítima foi encontrada sem vida em cima da cama. O corpo foi encaminhado para perícia sendo constatado que a morte foi causada por golpe de chave de fenda.

Durante as investigações, apurou-se que o principal suspeito do homicídio seria o companheiro da vítima. De acordo com relatos dos vizinhos, ambos moravam juntos e eram usuários de drogas. No entanto, após o crime o companheiro de Sergiana não foi mais localizado.

Diante dos indícios e provas de autoria, a Delegacia de Sorriso representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado, que foi decretado pela Justiça.

Ocorre que na quarta-feira (17), o mesmo foi detido por uma guarnição da Polícia Militar pelo crime de furto e apresentado na delegacia.

Durante a confecção do auto de prisão em flagrante pelo furto, foi descoberto que o conduzido era o autor do feminicídio, bem como estava com o mandado de prisão preventiva em aberto, que foi devidamente cumprido.

Depois de ser interrogado o preso foi colocado à disposição da Justiça.