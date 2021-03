Fecomércio se posiciona favorável ao novo decreto estadual

A Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT) se posicionou de forma favorável ao Decreto Estadual nº 874/2021 publicado nesta quinta-feira (25) atualizando as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 em Mato Grosso.

O novo decreto contempla algumas propostas apresentadas pela federação em conjunto com as seguintes entidades representativas do comércio: Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de MT (FCDL/MT), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado (Facmat), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC).

Entre as proposições acatadas pelo governo estão a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda e sua comercialização em conveniências, restaurantes, lanchonetes e congêneres, e a ampliação do horário das atividades econômicas no estado.

A Fecomércio-MT ressalta que desde o início da pandemia é contrária a decretação de lockdown, pois além de o comércio cumprir os protocolos de biossegurança e zelar por seus colaboradores e consumidores, exigindo o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social, o setor mantém a economia ativa e garante manutenção de emprego e renda à população.

No último ano, o setor sofreu grandes perdas, com o fechamento definitivo de várias empresas, e essas consequências refletem em maior índice de desemprego e menor arrecadação ao estado. A sociedade precisa estar unida no combate ao vírus e, para isso, deve cumprir, de forma rigorosa, todas as medidas de restrição.

A Federação enfatiza, ainda, que é de extrema importância que a administração pública fiscalize sistematicamente toda forma de aglomeração, incentivando a população a denunciar aqueles que organizam e participam de ações e eventos dessa natureza.