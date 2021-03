Mendes diz que medidas mais severas não estão descartadas nas próximas semanas

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que não está descartada a adoção de medidas restritivas mais severas em Mato Grosso, nas próximas semanas, caso não haja uma melhora no cenário epidemiológico.

Nesta terça-feira (16), Mendes prorrogou, por mais 15 dias, o decreto baixado no início do mês com restrições para tentar conter o avanço desenfreado do vírus.

Ainda assim, Mato Grosso bateu um recorde amargo, registrando 86 mortes em um intervalo de 24 horas. Maior número desde o início da pandemia.

“Não temos, até o presente momento, nenhuma mudança no cenário epidemiológico positivamente para que possamos diminuir aquilo que estabelecemos há 15 dias”, disse o governador, em coletiva realizada nesta tarde.

“O Estado está com uma forte pressão no sistema de saúde, pessoas na fila por UTI e um grande número de contaminação. Se tivermos um agravamento, poderemos sentar e rever [as medidas], mais restrições poderão ser dadas se houver piora cenário da saúde de Mato Grosso”, emendou o governador.

Ele pediu, ainda, que a população colabore para a redução desse cenário com dados alarmantes.

Nos últimos dias, as forças de segurança pública do Estado têm registrado, por exemplo, um alto número de festas clandestinas e aglomerações em vários municípios.

Tal comportamento da população contribui de forma significativa para uma maior circulação do vírus e, consequentemente, agravamento na situação da pandemia no Estado.

“Precisamos que as pessoas colaborem mais. Queremos o mais rapidamente possível diminuir o risco [de contágio] e as restrições. Mas, por enquanto, vamos mantê-las para que isso possa colaborar com redução do cenário epidemiológico”, concluiu Mendes.