Mulher do cantor Edson que está internado na UTI por Covid – 19, perde a avó pela mesma doença

Deia Cypriano, mulher do cantor sertanejo Edson, perdeu a avó após complicações da covid-19. A apresentadora, que enfrenta um momento delicado com o marido internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta da doença provocada pelo novo coronavírus, escreveu sobre o estado de saúde do cantor e a morte da avó em publicações nas redes sociais.

“Essa vida é feita de surpresas e algumas muito amargas. Infelizmente perdemos nossa avó Juju para essa terrível doença. Uma dor inconsolável. Só Deus sabe. Mas meu amor, metade do meu coração, meu companheiro, amor da minha vida segue firme se recuperando. Está tudo bem, tudo no controle de Deus. Vencendo cada segundo mais e mais”, compartilhou no Instagram.

O cantor Edson, da dupla sertaneja com Hudson, foi transferido na segunda-feira (8) para a UTI do Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo. O músico, que foi diagnosticado com covid-19, estava internado desde o dia 5 de março em um hospital particular em Indaiatuba, no interior do estado, e agora segue o tratamento na capital paulista.

“Na tarde desta segunda-feira, dia 8 de março, o sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, foi transferido para o Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D’Or São Luiz, em São Paulo, onde permanece em tratamento intensivo devido à covid-19. O cantor está estável e respira sem ajuda de aparelhos”, diz o comunicado.

No domingo (7), de acordo com a assessoria de imprensa do artista, ele estava respondendo bem ao tratamento com “avanços significativos na sua recuperação até o exato momento.”

A nota oficial informava, ainda, que o sertanejo mantém contato diário com a família. “Hudson tem conversado pelo telefone diariamente com o irmão e está confiante: ‘Muito em breve estaremos juntos novamente. Obrigado a todos pelo carinho'”, completou.