Para este sábado aprenda a fazer Hambúrguer de grão de bico

INGREDIENTES

4 xícaras de grão de bico

1 cebola média

1 xícara de aveia em flocos triturada no liquidificador ou farinha de aveia

água filtrada

azeite a gosto

sal a gosto

cúrcuma (açafrão da terra) a gosto

coentro, cebolinha, salsa ou outros temperos a gosto

MODO DE PREPARO

Colocar o grão de bico de molho em água fervente por, pelo menos, 3 horas.

Descartar a água do molho e fazer 3 três trocas.

Escorrer o grão de bico.

Cozinhar na pressão por 30 minutos.

Escorrer o grão de bico e transferir para uma tigela com água gelada, para facilitar a retirada das cascas (opcional).

Em uma panela, refogar a cebola picada no azeite, até dourar.

Acrescentar o grão de bico e deixar fritar por alguns instantes.

Acrescentar a cúrcuma.

Acrescentar o sal.

Triturar grão de bico com um mixer.

Acrescentar temperos a gosto.

Verificar e acertar o sal.

Esperar esfriar.

Acrescentar a aveia, até dar o ponto.

Preparar os hambúrgueres utilizando forma própria.

Embalar um a um e armazenar em freezer.

Para consumo, retirar cada unidade do freezer a aquecer imediatamente em hamburgueira (com azeite preaquecido) ou no forno convencional (utilizar papel manteiga e um fio de azeite).

Bom apetite!