Diretor do Sanear vai falar sobre Ecopontos, inadimplência e corte de água

Começam a funcionar amanhã os quatro Ecopontos construídos pela Prefeitura de Rondonópolis. Eles estão localizados em pontos estratégicos da cidade e as inaugurações devem marcar o início de uma fiscalização mais rígida – para identificar e punir quem joga lixo em locais indevidos. O assunto é um dos temas da live que o portal AGORAMT fará nesta segunda-feira (12), a partir das 17hs, com o diretor-presidente do Sanear, Hermes de Ávila.

Você vai ver com detalhes onde ficam os novos Ecopontos, as regras e os custos para o descarte de resíduos. Ávila vai falar também de outros investimentos visando melhorar a coleta de lixo e a eficiência da rede de esgoto no município.

O Diretor do Sanear vai apresentar também números atualizados sobre o aumento da inadimplência desde o início da pandemia e explicará como funciona a suspensão temporária do corte de água nestes casos.

A suspensão dos cortes foi aprovada pela Câmara Municipal e os consumidores têm várias opções para fazer a renegociação dos débitos acumulados neste período.

A live começa às 17 horas na página do AGORAMT no Facebook e todos podem participar enviando perguntas ou sugestões.