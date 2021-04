Após colisão frontal, motorista morre preso às ferragens

O jovem motorista Willian Padilha, 22 anos, morreu na madrugada deste sábado (24), após uma colisão frontal no km-194, BR-364, saída para cidade de Pedra Preta (MT).

Conforme informações colhidas no local do acidente dois veículos modelos Celta colidiram de frente. Ainda conforme informações, Willian estava em um carro Celta de cor preta com uma passageira e seguia sentido Pedra Preta a Rondonópolis enquanto o condutor do Celta de cor prata seguia no sentido contrário.

As análises feitas no local do acidente apontam que o condutor do Celta prata invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Celta preto.

Willian ficou preso às ferragens e morreu ainda no local do acidente.

A passageira que estava no Celta preto e o motorista do Celta prata foram socorridos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao Hospital Regional.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local do acidente.