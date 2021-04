Felipe posta explicação sobre saída de Comissão; ‘Vida que segue’, respondem colegas

O vereador José Felipe Horta (Podemos) postou hoje (16) em redes sociais um vídeo com trecho do discurso que fez na Câmara negando vínculos profissionais com a Santa Casa e explicando porque decidiu deixar a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Rondonópolis. A postagem trouxe uma mensagem em texto onde ele afirma que tomou a decisão ‘motivado por incompatibilidade de ideias e ações”.

O vereador não deu muitos detalhes, mas a coluna apurou que o clima entre Felipe e os demais integrantes da Comissão não estava bom há vários dias. A ‘gota d’água’ foi a reunião realizada há cerca de duas semanas com representantes da Santa Casa para discutir a proposta de locação de 10 leitos de UTIs pela Prefeitura, sem a presença de Felipe.

A proposta de locação acabou não vingando, já que Prefeitura decidiu bancar a implantação dos leitos no hospital municipal. Felipe não teria gostado do desfecho. Sentiu-se desprestigiado por não ter sido convocado para a reunião – que teve a presença do presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), do líder do prefeito, Reginaldo Santos (SD) e dos vereadores Dico (SD) e Marildes Ferreira (PSB).

Na época Roni e Marildes disseram ter usado o grupo de whatsapp dos vereadores para informar sobre a reunião, que foi decidida de última hora a pedido dos representantes do Hospital. Eles negaram qualquer veto à participação de Felipe ou dos outros parlamentares.

Integrantes da Comissão de Saúde ouvidos pela coluna preferiram não fazer comentários, mas alegaram surpresa e atribuíram a decisão do vereador aos compromissos que ele tem como médico. “Ele vinha encontrando dificuldade para compatibilizar a agenda da Comissão com suas atividades profissionais”, afirmam.

Também em off, membros da Comissão disseram que a ausência de Felipe não prejudicará os trabalhos e que não há possibilidade dele ser convidado a retomar sua cadeira. “Saiu porque quis, é um direito dele. Vida que segue!”, disse um parlamentar.