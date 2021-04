Motorista fica com a cabeça ferida após bater carro em toco

Um acidente envolvendo um carro Celta de cor preta aconteceu na noite desta quarta-feira (14) no bairro João de Barro, em Rondonópolis-MT.

O motorista bateu em um toco que fica em cima da calçada entre as ruas Hilda Garcia Rezende, que fica no Conjunto São José III e a José Pinto, no João de Barro.

De acordo com informações de populares, o motorista estava sem cinto de segurança e com o impacto da colisão, bateu com a cabeça no para-brisa, que ficou quebrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu o motorista, que encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis.