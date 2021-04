Proposta na ALMT inclui profissionais de imprensa em grupo prioritário

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou projeto de lei 630/2020 e está cobrando do Governo de Mato Grosso a inclusão dos profissionais de imprensa nos grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. A medida é uma resposta ao aumento de casos de contaminações e mortes na categoria.

O parlamentar usou dados de um levantamento feito pela própria imprensa apontando que pelo menos 150 trabalhadores da comunicação de Mato Grosso já testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia.

Treze profissionais morreram em consequência da doença, cinco estão intubados, em coma, em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na capital e no interior. E dezenas passam por tratamento de reabilitação visando superar sequelas deixadas pela doença.

O levantamento revelou ainda que a Covid 19 atingiu comunicadores da mídia tradicional jornais (papel e site), rádios, TVs e outras plataformas. Também há muitos casos de profissionais que atuam nas assessorias de comunicação de órgãos públicos estadual, federal, municipal, executivo e legislativo.

“Acredito que os profissionais da imprensa, que estão fazendo o trabalho presencial de apuração da informação devem ser vacinados com prioridade, pois acabam se expondo ao vírus para poder melhor informar a sociedade. A imprensa tem o papel fundamental de auxiliar a população com informações verdadeiras, com objetivo evitar a disseminação do vírus. Precisamos proteger esse profissionais”, disse o deputado.

O parlamentar acredita que os veículos de comunicação possam delimitar quais profissionais estão fazendo o trabalho de rua, buscando a informação jornalística e que devem ter prioridade aos demais profissionais que estão no home-office.