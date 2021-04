Rondonópolis tem quase 11 mil doses de vacinas em estoque

A prefeitura de Rondonópolis tem quase 11 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em estoque. A informação está na plataforma online Divulga SUS, de responsabilidade do Ministério da Saúde.

Segundo dados disponíveis na noite desta terça-feira (13), 38.887 doses foram repassadas a prefeitura ao longo da imunização e 27.954 foram aplicadas. Uma diferença de 10.933 doses, que estariam no estoque da Secretaria Municipal de Saúde.

Dentre as doses aplicadas, 22.242 foram usadas como primeira dose e 5.712 como segunda dose. As vacinas contra a Covid-19 disponíveis no Brasil exigem duas aplicações em um período de trinta dias para que o corpo crie as barreiras necessárias contra o novo coronavírus no organismo.

A plataforma não permite saber quantas destas doses em estoque estão reservadas para segunda aplicação.