Atropelamento seguido de capotamento causa acidente com caminhão na BR – 364

Um atropelamento envolvendo um carro Fiat Uno com um animal silvestre, ocasionou capotamento seguido de colisão com um caminhão Scania na BR – 364 a cerca de 18 Km de Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações o condutor de 31 anos transitava sentido Pedra Preta/ Rondonópolis e no interior do carro estava além do motorista, sua esposa e duas filhas pequenas uma aparentando ter cerca de um ano e a outra aproximadamente três anos.

Ao chegar no Km 184 surgiu um tamuduá na pista e o motorista não teve como evitar o atropelamento e após o impacto, o veículo capotou e em seguida bateu em um caminhão carregada de carne que saiu de Araputanga – MT para descarregar no estado do Rio de Janeiro.

O condutor do caminhão nada se feriu ao contrário do motorista do Fiat Uno que teve ferimentos graves e foi encaminhado pela viatura avançada do Samu para o Hospital Regional de Rondonópolis.

Vale ressaltar que as duas crianças estavam devidamente na cadeirinha como exige a lei de trânsito, elas e a mãe tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital de Pedra Preta.