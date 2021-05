Cobra de aproximadamente dois metros é encontrada embaixo de contêiner

Uma cobra jiboia com cerca de dois metros foi encontrada debaixo de um contêiner por moradores do bairro Nova Barra do município de Barra do Garças – MT

O Corpo de Bombeiro foi acionado para realizar a captura e os militares utilizaram uma pinça para ofídios, a cobra estava saudável e foi removida para uma região de mata.

A jiboia tem hábitos noturnos e pode chegar a ter quatro metros de comprimento. O animal apresenta comportamento pacífico e não possui peçonha ou veneno.

O Corpo de Bombeiros recomenda quem em casos de encontro com animais silvestres, chame imediatamente os bombeiros para que o animal possa ser capturado de forma segura.