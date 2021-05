Após reclamar que está em crise financeira, Gusttavo Lima ostenta fazenda e criação de gado

Gusttavo Lima, de 31 anos, além de cantor sertanejo, também é um grande pecuarista. O artista, que é dono de uma fazenda de tirar o fôlego, na região de Goiânia, em Goiás, exibiu a criação de gado por meio de uma sequência de publicações nas redes sociais. No mês passado, no entanto, ele chegou a afirmar que estava enfrentando uma crise financeira.

Nas imagens, o famoso mostra dezenas de animais, entre bovinos das raças Nelore e Angus. De acordo com cotação realizada na tarde desta quinta-feira (6), um bezerro —filhote— de Nolore é vendido, em média, por R$ 1.800. Vale lembrar, inclusive, que o sertanejo tem um histórico de publicações nas redes sociais ostentando uma vida luxuosa.

Entretanto, no mês passado, o cantor reclamou que estaria enfrentando uma crise financeira. No dia 3 de abril, durante a live Cabaré 2, ao lado de Leonardo, ele afirmou que estava vendendo as “próprias roupas para pagar as contas”, já que está sem realizar shows presenciais desde o ano passado por conta das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

“Estou quebrado. Endividado. Sem show. Agora eu comecei a vender as roupas que eu usava nos shows. A única que sobrou foi essa aqui [risos]. Inclusive, eu estou vendendo essa botina. Gostou? É do solado vermelho”, disse o artista, durante a apresentação online.

O sertanejo, que é dono de um patrimônio de tirar o fôlego, faturou milhões de reais com lives, empreendimentos e outros acordos comerciais. Com isso, certamente, o músico ocupa o topo da lista entre os que mais ganharam dinheiro no período de isolamento social.

Segundo a colunista Keila Jimenez, estima-se que o sertanejo recebeu cerca de R$ 5 milhões só com a apresentação na versão online da Festa do Peão de Barretos, em agosto do ano passado.

Ao todo, Gusttavo Lima teria faturado cerca de R$ 10 milhões com as lives no YouTube. As cotas de patrocínio do cantor, de acordo com estimativas do mercado, podem variar de R$ 400 mil a R$ 1 milhão.