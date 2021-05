Janaina dispara contra secretários: “não queiram ganhar no ‘tapetão’”

Em discurso ácido na tribuna da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Janaina Riva (MDB) disparou críticas contra secretários de Estado que, segundo ela, não têm mantido uma relação de parceria com o Legislativo.

O descontentamento teve como estopim o fato de a deputada ter tido um projeto “copiado” pelo Executivo. Em 2019, Janaina propôs a criação de um “mamóvel” no Estado, com o objetivo de realizar exames de mamografia em todo Estado, além de outras ações de combate ao câncer de mama.

A iniciativa acabou sendo vetada pelo Governo. Porém, nesta semana, a deputada foi convidada pelo secretário Gilberto Figueiredo para conhecer o projeto “Carreta da Saúde da Mulher” que, na prática, tem a mesma finalidade.

“Passei cinco anos tentando aprovar o ‘mamóvel’. O que custa chamar deputado que defende pauta? Sou única mulher eleita. Me chamar para conversar e discutir o combate ao câncer de mama. Não consigo entender”, disse ela, visivelmente irritada.

“Estou cansada desse negócio de ‘o Estado faz’. Sem Assembleia, o Estado não tinha feito nada. O Estado não tinha um real para fazer nada. Tudo foi aprovado aqui. Fomos vaiados, xingados, humilhados nas nossas bases. Agora, na hora de lançar, não chama deputado para lançar? Não chama deputado para discutir?” Tá pensando o que?”, emendou.

A deputada ainda sugeriu que alguns membros do Executivo têm a intenção de ganhar as eleições no “tapetão”.

Ela ainda “lançou um desafio” para que os secretários enfrentem os deputados estaduais nas urnas.

“Não venham querer ganhar às custas dos projetos dos deputados e depois fingir que foram feitos sozinhos. Sozinhos era o Estado que estava lá atrás, com bilhões de déficit. Compramos todas as discussões, fizemos tudo que tinha que fazer. E na hora de dividir não quer dividir?”, questionou.

“A partir de agora, quando vocês nos provocarem, vocês serão convocados a dar explicação e vamos começar a reagir. Quer ganhar eleição? Ganha no voto, no tapetão, não vamos aceitar. E lanço o desafio a todos os secretários: Nós, deputados, queremos que vocês venham. Venham disputar eleição, porque nós não temos medo de vocês”, concluiu.

Veja o vídeo: