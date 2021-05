Pessoas com 59 anos e com comorbidades serão vacinadas a partir desta segunda

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dando sequência ao processo de imunização da população local contra o Coronavírus, comunica que a partir desta segunda-feira (3), estará disponibilizando a 1ª dose de vacinas do tipo “AstraZeneca/Oxford”, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a pessoas com 59 anos de idades portadores de comorbidades.

Conforme o Secretário Municipal de Saúde Vinícius Amoroso, o Município de Rondonópolis recebeu apenas 90 doses da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Todavia, ele repassa que a cidade ainda tem um quantitativo de 4.275 pessoas aguardando para receber a segunda dose dessa vacina.

Vinicius explicou que o Ministério da Saúde orientou a utilizar todas as doses recebidas como D1 (1ª dose), e que não seria necessário reservar a segunda dose (D2), pois o município receberia um quantitativo (D2) para a segunda dose posteriormente. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu.

Portanto, segundo o secretário, “nesse momento, daremos a preferência para aplicação da segunda dose das 90 doses da Coronavac, aos Trabalhadores da Saúde da linha de frente para o enfrentamento ao Coronavírus que estão atuando nos Hospitais, UPA e Unidades Sentinelas”, pontuou.

Já os servidores imunizados com a 1ª dose da vacina Astrazeneca, vão receber a 2ª dose no Centro Cultural José Sobrinho, localizado no Bairro Monte Líbano, de segunda-feira (03) a sexta-feira (07), das 08h às 11h e das 13h às 16h, seguindo a seguinte ordem: quem foi vacinado com a 1ª dose no dia 08 de fevereiro, será vacinado na segunda-feira dia 03/05.

Já os vacinados entre os dias 09 e 12 de fevereiro, serão vacinados com a 2ª dose nos dias: 04; 05 e 06/05, respectivamente.

COMORBIDADES ATENDIDAS

Conforme orientação do Ministério da Saúde, os grupos de pessoas de 59 anos integrantes do grupo prioritário apto à imunização contra Covid-19, e portadores de comorbidades e ou doenças crônicas, serão atendidas nessa fase da imunização, incluindo os pacientes oncológicos que foram relacionados na nova portaria do MS.

São elas: Anemia Faciforme; Arritmia Cardíaca; Cardiopatia Congênita no Adulto; Cardiopatia Hipertensiva; Cor-Pulmonale; Doença Cerebrovascular; Diabetes Mellitus; Dispositivos Cardíacos Implantados; Doença Renal Crônica; Doenças Hepáticas Imunomediadas; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos; Fissuras Arteriovenosas; Hipertensão Arterial (comorbidades); Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão Pulmonar; Imunossuprimidos; Insuficiência Cardíaca (IC); Miocardiopatias e Pericardiopatias; Obesidade Mórbida (IMC >40); Pneumopatias Crônicas Graves; Próteses Valvares; Síndrome de Down; Síndromes Coronarianas; Valvopatias e Pacientes Oncológicos (Câncer).

Todavia, é preciso ressaltar que, para que as pessoas que se enquadrem nesse grupo possam ser imunizadas, será necessária a apresentação de documentos comprobatórios de Comorbidades, como: Relatório Médico, Exames, Prescrição Médica, Cadastro no Hiperdia e Cadastro no e-SUS pelas Agentes Comunitárias de Saúde; e ou carteira de saúde que comprove a comorbidade.

Conforme a SMS, os locais de vacinação são os mesmos: Escola Estadual Pindorama, unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Pedra 90 e no sistema drive thru no posto de atendimento montado nas dependências do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes e os horários são: das 08h às 11horas e das 13h às 16h.