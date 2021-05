Seduc apresenta para MP, educadores e sociedade civil plano de volta às aulas

Em respeito à transparência e diálogo que tem feito na gestão educacional, o secretário de Educação Alan Porto, se reúne nesta quinta-feira (20.05), às 15h, com representantes da sociedade civil, educadores e instituições para apresentar o plano de volta às aulas na rede de ensino no sistema híbrido.

A reunião será no auditório da Seduc-MT com dirigentes do Fórum Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, seção Mato Grosso (Undime-MT), Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), Ministério Público e Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Protocolos sanitários e de biossegurança

Nota técnica conjunta elaborada pela Seduc-MT e SES-MT estabelece todas as diretrizes a serem seguidas para a retomada das aulas presenciais.

Pela nota, são considerados aptos para o retorno presencial, no sistema híbrido, alunos e profissionais que não pertençam a grupo de risco, não apresentam sintomas da doença e não estão ou tiveram contato com alguém comprovadamente ou com sintomas da Covid-19 nos últimos 14 dias.