Sispmur é a favor da retomada do trabalho presencial dos servidores municipais

O Sispmur- Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais de Rondonópolis é favorável ao retorno dos serviços presenciais no município. Mas cobra da Prefeitura a elaboração de um plano de atendimento para a sociedade, que previna aglomerações e filas.

A presidente da entidade Geane Lina Teles comenta que essa estratégia deve ser implantada com o mesmo rigor feito no comércio local. “A gestão municipal cobra muito do comércio, exige álcool, termômetros, distribuição de atendimento, lavatórios externos, entre outros. Queremos esse mesmo protocolo dentro dos órgãos públicos. A Prefeitura atende milhares de pessoas por dia, se não fizerem um controle rigoroso, as coisas podem voltar a complicar. Nunca é demais lembrar que o vírus ainda está circulando, por isso todo cuidado é pouco”, lembra.

Geane faz apenas uma ponderação. Que os servidores portadores de comorbidades continuem no atendimento remoto. “Essas pessoas estão no grupo de altíssimo risco para a Covid-19. Mais 68% dos mortos pela doença eram portadores de alguma comorbidade. Esperamos a sensibilidade do Prefeito com esses trabalhadores”, completa.