Suspeito que movimentava cerca de R$ 12 mil por dia com tráfico de drogas é preso

A Polícia Civil do município de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá) efetuou a prisão de um traficante que movimentava grandes quantias em dinheiro com a atividade ilícita. A prisão do suspeito ocorreu neste sábado (01.05) durante a operação “Sangria” deflagrada para cumprimento de mandados. Em um único dia, o suspeito de 45 anos conseguia movimentar cerca de R$ 12 mil oriundo do tráfico.

Na ação foram cumpridas quatro ordens judiciais, sendo um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão domiciliares, todos contra o investigado. Em um dos endereços do suspeito foram apreendidos mais de R$ 7 mil em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes e algumas munições.

Durante investigação de combate ao comércio de drogas em Confresa, os policiais civis identificaram que o investigado vinha há muito tempo atuando de maneira dissimulada na região, articulado com vários pontos de apoio que revendiam as suas mercadorias ilícitas.

Segundo apurado, o suspeito residia na zona rural do município de Porto Alegre do Norte visando despistar a ação policial. Diante dos indícios e evidências de prática criminosa, o suspeito teve o mandado de prisão e os de busca e apreensão expedidos pela Justiça da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

A Polícia Civil de Confresa destaca que com essa prisão, encerra-se a atividade de mais uma célula criminosa que funcionava como apoio e fortalecia as atividades do crime organizado na região.