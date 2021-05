Vacinação com segunda dose da CoronaVac será retomada amanhã

A Secretaria Municipal de Saúde vai retomar amanhã (18) a campanha de vacinação com a segunda dose para as pessoas imunizadas com a CoronaVac. O cronograma foi definido agora há pouco e vai priorizar as pessoas que receberam senhas na semana passada.

O município recebeu hoje 4.550 doses de CoronaVac e já iniciou os preparativos para a retomada da campanha. O número é considerado suficiente para atender as mais de 2.700 pessoas que aguardam para concluir a imunização.

Para atender a demanda, a Secretaria de Saúde decidiu colocar dez postos de vacinação (veja abaixo) exclusivamente à disposição de quem precisa receber a segunda dose da CoronaVac, sendo que dois deles funcionarão no sistema drive-thru – que que a pessoa não precisa sair do veículo.

A decisão de descentralizar e priorizar os atendimentos com a CoronaVac visa evitar aglomerações como as verificadas na semana passada.

Mesmo com todas as equipes dedicadas ao trabalho, a orientação é para que as pessoas que receberam senhas procurem os postos nos horários indicados.

No caso das pessoas que estão acamadas os familiares devem entrar em contato com a unidade de Saúde mais próxima para agendar a vacinação domiciliar.

O governo do Estado havia anunciado também o envio de 1.880 doses da vacina AstraZeneca, mas o município não confirmou o recebimento do imunizante. A informação é que, por orientação da Secretaria Estadual de Saúde, estas vacinas ficarão temporariamente retidas nos escritórios regionais de saúde sob reserva para a segunda dose.

2ª DOSE VACINA CORONAVAC- PESSOAS COM SENHA – DIA: 18/05/2021 (terça-feira)

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Estádio Luthero Lopes – Drive Thru

Universidade Federal de Rondonópolis (UFR)- Drive Thru

ESF Paineiras

ESF Pedra 90

ESF Padre Miguel

ESF Morumbi

ESF Dom Osório

ESF Serra Dourada

ESF André Maggi

C.S Cohab

HORÁRIOS:

08:00 horas- Senha 01 a 200

09:30 horas- Senha 201 a 400

13:00 horas- Senha 401 a 600

15:00 horas- Senha 601 a 900