União realiza amistoso com entrada gratuita neste sábado (20)

O União Rondonópolis irá realizar neste sábado (20), às 16 horas, no estádio Luthero Lopes, um amistoso contra o Novo REC. A partida terá entrada gratuita e será antes da estreia na série D do Campeonato Brasileiro.

A estreia do colorado será no próximo dia 28, fora de casa, contra o Iporá de Goiás. O amistoso foi confirmado pela diretoria, a pedido da comissão técnica.

O elenco, que ganhou folga após ser vice-campeão mato-grossense, se reapresentou na última segunda-feira (15) e tem trabalhado com o objetivo de conseguir o tão sonhando acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

A novidade no amistoso deverá ser a presença do atacante Erik, recém contratado pelo União.