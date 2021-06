Adjuvantes Sell: tecnologia de ponta a favor do produtor

Desenvolvidos por meio de pesquisas e testes rigorosos, os produtos Sell Agro são referência nacional no segmento

Toda aplicação de defensivos agrícolas é influenciada por fatores químicos, climáticos e operacionais que podem interferir na eficiência da pulverização e diminuir a sua abrangência. É nesse sentido que atuam os adjuvantes agrícolas: otimizando a mistura dos compostos e auxiliando os defensivos a atingirem o efeito desejado.

Usados na calda dos inseticidas, herbicidas e fungicidas de modo a melhorar a sua absorção e aplicação, os adjuvantes tornam a proteção à lavoura mais eficaz e econômica. Nesse sentido, os produtos da SELL Agro, fabricados em Rondonópolis (MT), estão no topo da lista nacional, passando por rigorosos testes e produzidos com maquinários de alta tecnologia e equipe de ponta.

Em pesquisa recente desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Agroefetiva de Botucatu (SP), os produtos Ares e Ophion, da Sell Agro, tiveram sua qualidade aferida: de acordo com diversos critérios de avaliação contra concorrentes, ambos demonstraram ampla vantagem em quesitos como viscosidade e maior capacidade de redução do percentual de deriva.

O trabalho avaliou, por exemplo, características físico-químicas, espectro de gotas e potencial de deriva em túnel de vento. De acordo com a pesquisa, ficou comprovado que os riscos dos produtores que utilizam os produtos da marca são menores se comparados com os concorrentes.

Alta tecnologia na produção

A Sell Agro é uma empresa composta por engenheiros agrônomos e químicos espalhados por toda região central do Brasil que buscam soluções tecnológicas para o agronegócio, resolvendo problemas da aplicação e pulverização. São essas as principais funções dos produtos como Ares e Ophion.

“O adjuvante Ares multifunção é desenvolvido para resolver problemas como formação de espuma, presença de cálcio, magnésio e ferro na água. Tem também a propriedade de quelatar os íons, impedindo que eles atrapalhem a aplicação do agroquímico. Há também a presença de um polímero que ajuda a evitar a evaporação, a padronizar o tamanho de gotas e a trabalhar como um agente antideriva”, explica Eloi do Prado, diretor de ciência e tecnologia da Sell Agro.

Conforme explica Eloi, o Ares é um produto ideal para ser usado junto de inseticidas e fungicidas. “Nós tomamos esse cuidado de dividir nossos produtos de acordo com a finalidade dos agroquímicos. O Ares, por exemplo, vai padronizar a gota e fazer com que a calda chegue no alvo desejado; ou seja, insetos e fungos”.

Já o adjuvante Ophion foi desenvolvido para trabalhar com herbicidas, promovendo melhor absorção dos herbicidas sistêmicos. Já para os herbicidas de contato, ele contribui padronizando as gotas. “O principal apelo do Ophion, porém, é a absorção. Assim, ele pode ser trabalhado nas operações iniciais de dissecação e no controle de plantas invasoras. Também tem propriedade antiespuma, quelante de cálcio, magnésio e ferro e agentes de penetração na camada superficial da folha”.

Há outros produtos da Sell Agro desenvolvidos para melhorar a aplicação na lavoura, como o adjuvante StartUp, indicado para todas as operações. “Se você não tem problemas de grandes quantidades de cálcio, magnésio e ferro na água e não necessita de um produto com uma quantidade muito grande de polímeros e surfactantes, o StartUp é a melhor relação custo-benefício do mercado”.

Outros produtos da empresa desenvolvidos com a mais rigorosa pesquisa e alta tecnologia disponível no mercado é o Upside, que age como um desalojante de insetos. “Ele é feito à base de cloraminas, irritando os insetos na lavoura, promovendo uma movimentação intensa dos insetos, fazendo com que entrem em contato com o inseticida”.

Por fim, pensando nos produtores que não conseguem lavar seus tanques de pulverização e os maquinários, foi criado o MacClean, usado para lavar e eliminar os gases tóxicos e resíduos de defensivos que ficam nos tanques dos equipamentos de aplicação, tanto aéreos como terrestres.

“É um produto que inativa o agroquímico e resíduos nas barras de pulverização, nos tanques e bicos, fazendo com que a aplicação seja mais segura”, completa Eloi. O produto tem propriedades umectantes, detergentes, penetrantes, dispersantes e emulsivas, eliminando gases e impurezas.

Compromisso com a qualidade

De acordo com a Embrapa, o uso de adjuvantes agrícolas reduz a dose necessária de dedetizantes em até 50%. Além de menor deterioração mecânica dos maquinários usados na pulverização e menores impactos ao meio ambiente, os adjuvantes favorecem a economia do produtor ao garantirem maior controle sobre os fatores que prejudicam a aplicação.

Avaliados criteriosamente pela equipe de agrônomos e técnicos especializados, os adjuvantes Sell Agro aumentam a eficiência na utilização de defensivos com o mínimo de contaminação em outras áreas. A empresa oferece ainda a seus clientes um treinamento especial sobre tecnologia de aplicação para utilizarem todo o potencial dos produtos.

Os produtos desenvolvidos pela empresa têm alto poder umectante, totalmente compatível com misturas, e favorecem o maior número de gotas em menor vazão nos defensivos, evitando a deriva e potencializando a absorção foliar, pois as gotas se formam do tamanho certo.

A característica antideriva dos adjuvantes Sell Agro possibilita ainda aplicações eficientes mesmo com condições climáticas desfavoráveis, evitando desperdício e preservando o meio ambiente. “Estamos numa busca constante por soluções para o agricultor. Todo dia surgem novos problemas para os quais buscamos novas soluções, fora as soluções que desenvolvemos contra problemas antigos da agricultura”, finaliza Eloi.

Sobre a SELL

A Sell atua há 14 anos na formulação de adjuvantes agrícolas e conta com amplo laboratório de pesquisa, alta tecnologia de produção e equipe de engenheiros químicos e agrônomos. Para mais informações acesse: www.sellagro.com.br.