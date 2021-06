Autor de latrocínio foragido da justiça de SP é preso por investigadores em MT

Um trabalho conjunto da Polícia Civil (PC) da cidade de Alto Taquari (MT) e Santa Fé do Sul (SP) resultou na prisão de André Luis Cotrin de 36 anos. O indivíduo é acusado de cometer um homicídio que aconteceu no ano de 2019 em SP. Ele estava foragido da Polícia há cerca de 2 anos.

Os investigadores conseguiram em menos de 24 horas o mandado de prisão temporária do suspeito.

André estava em Alto Taquari há cerca de 1 semana e é considerado um indivíduo de extrema periculosidade.

A princípio a Polícia recebeu uma denúncia de Maria da Penha. A companheira do André fez uma denúncia de que estava sendo agredida pelo parceiro.

Após ser detido, a Polícia fez a checagem e em um trabalho conjunto de investigação conseguiu desvendar que André estava foragido da justiça após cometer um crime de homicídio em Santa Fé do Sul.

Conforme informações da PC, o crime foi bárbaro na cidade onde a vítima foi morta com pancadas de concreto na cabeça.

A PC ainda encontrou na mochila do suspeito a mesma camiseta utilizada no dia do crime.