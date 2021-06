Bando assalta duas cooperativas crédito em Nova Bandeirantes

Um bando, fortemente armado, assaltou simultaneamente duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes, município da região norte de Mato Grosso, nesta sexta-feira (4).

Encapuzados e com roupas camufladas, os criminosos invadiram as agências bancárias em posse de fuzis e pistolas.

O bando conseguiu roubar o dinheiro das cooperativas e fugiu com 10 reféns, feitos de ‘escudo humano’ na saída das agências e depois colocados em carroceiras de caminhonetes. Eles foram liberados depois que os bandidos conseguiram sair da cidade.

No momento, aeronaves do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) com policiais do Batalhão de Operações Especiais fazem buscas na região para capturar a quadrilha.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra o terror vivenciado pelos moradores de Nova Bandeirantes nesta sexta.

