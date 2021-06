Casal é preso por tráfico com drogas e mais de R$2 mil escondidos

Um casal foi preso na tarde desta quarta-feira (23) no Jardim Ipanema, em Rondonópolis-MT, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). Além do entorpecente, mais de R$2 mil em espécie foram encontrados com os suspeitos.

Os policiais já vinham investigando o casal e receberam a informação de que hoje tinha uma quantidade de dinheiro na casa.

Eles avistaram o suspeito saindo na motocicleta que também era usada para entrega do material e realizaram a abordagem. Com ele foram encontradas duas porções análogas a maconha e uma quantia em dinheiro trocado.

Ao retornar a casa, a mulher que estava no quarto quebrou o aparelho celular. Mais entorpecente foi encontrado na casa e 28 porções de pasta base foram encontradas na roupa íntima da suspeita.

No total foram encontradas 28 porções de pasta base de cocaína e sete porções de maconha.