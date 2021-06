Corpus Christi | Confira as celebrações das paróquias de Rondonópolis

Mesmo em meio a pandemia, as paróquias de Rondonópolis manterão as celebrações de Corpus Christi.

Na catedral foi realizado missa iniciada às 07h30 e posteriormente a procissão se realizou no pátio interno, com controle de até 30% da capacidade e obrigatoriedade do uso de máscaras.

Na Paróquia São João Batista, a missa está marcada para as 7h, depois, às 15h, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento e às 17h uma carreata passando pelas comunidades e finalizando com adoração e benção solene na paróquia.

Na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 8h30, e na Comunidade São Francisco de Assis, às 10h.

Na Paróquia São José Operário terá uma ação solidária. As missas acontecem às 7h30 e às 19h e os fiéis devem levar um quilo de alimento não perecível nas celebrações.

Na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, a celebração está marcada para as 8h e, na Capela Nossa Senhora Aparecida, para as 10h.

Na Paróquia São João Bosco haverá adoração ao Santíssimo das 8h às 18h.

Na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a missa está marcada para as 9h. Na Paróquia São José Esposo estão marcadas missas para as 7h30, 9h30, 16h e 18h.

Devido a grande contaminação de coronavírus esse ano não será possível a grande procissão e ruas decoradas como as dos anos anteriores.