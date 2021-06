Franthescolly Gomes assume o ‘Cidade Alerta’ Rondonópolis

O apresentador Franthescolly Gomes assume o comando na tela do Cidade Alerta, programa da TV Cidade, afiliada Record TV. Franthescolly deixa a cidade de Tangará da Serra para estrear em Rondonópolis (MT), na segunda-feira (28), às 17h50.

O jovem começou a atuar na TV em 2013. Ele é um profissional que representa bem a nova era do jornalismo multiplataforma.

“Gosto de falar o que o povo entende, quanto mais do povo melhor, e tem dado certo. Espero um grande crescimento profissional. Estou saindo de Tangará que é a 5ª maior cidade de Mato Grosso e estou vindo para Rondonópolis que é a 3ª maior. Vejo como uma oportunidade de aperfeiçoar ainda mais, de aprender muito. Eu quero aprender muito com os colegas de trabalho” relata o apresentador.

Franthescolly possui experiência como apresentador de TV, repórter, radialista, master, operador de áudio, cinegrafista do jornalismo, cinegrafista de produção, diretor de jornalismo e ainda tem presença ativa nas redes sociais. Todas essas atividades fazem de Franthescolly um profissional completo.

“Não chego em Rondonópolis com o sentimento de que eu sou o melhor. Eu chego em Rondonópolis com o sentimento de que sigo fazendo um bom trabalho. Espero poder dar o meu melhor e a expectativa para o programa sem dúvida está a mil. Espero poder fazer o resumo do dia para os rondonopolitanos no Cidade Alerta, buscando fazer um jornal com muita responsabilidade, a notícia com seriedade, porém com um toque de alegria, que não podemos deixar de lado jamais. Já me senti muito acolhido na cidade e tenho certeza que já deu certo” finaliza Franthescolly.