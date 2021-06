Governador anuncia investimentos de R$ 3 milhões em editais da cultura e do esporte

O governador Mauro Mendes anunciou investimentos de R$ 3 milhões para os editais “Movimentar”, que vão auxiliar financeiramente os profissionais dos setores cultural e esportivo afetados pela pandemia da covid-19. O anúncio foi feito nesta terça-feira (15.06), durante transmissão ao vivo pelas redes sociais do Governo de Mato Grosso.

A ampliação dos valores, que inicialmente seriam R$ 2 milhões, foi acordada entre o governador e o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, o Beto Dois a Um, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi.

“Construímos as condições para o estado cumprir o papel importante de ajudar aqueles que precisam. E hoje lançamos esses editais para que os profissionais da cultura e do esporte possam desenvolver os trabalhos usando novas tecnologias. É uma forma do poder público ajudar esses segmentos que precisaram parar suas atividades para proteger a sociedade. E vamos fazer mais um reforço, aumentando o recurso para contemplar ainda mais pessoas nesse momento”, declarou o governador.

Com o anúncio, cada seleção pública passa a contar com R$ 1,5 milhão, ampliando assim a quantidade de projetos atendidos. Inicialmente seriam selecionadas 250 propostas do setor cultural e mais 400 de esporte e lazer, porém, o número de projetos será revisto e relançado nos próximos dias.

“Em vez de R$ 1 milhão de reais para cada área, agora teremos R$ 1,5 milhão para a cultura e R$ 1,5 milhão para o esporte, com isso a gente amplia a quantidade, a gama de pessoas atendidas. Agradecemos a sensibilidade do governador e do presidente da Assembleia Legistativa, Max Russi, aqui presente. A cultura e o esporte de Mato Grosso agradecem”, celebra o titular da Secel.

Como a intenção é minimizar as perdas dos trabalhadores que ainda sofrem os impactos das restrições de atividades, nos dois editais são considerados critérios econômicos e sociais, como renda, emprego e impacto financeiro da pandemia.

Para ampliar o número de beneficiados com recursos públicos neste período de crise sanitária, os processos seletivos não abrangem profissionais que foram contemplados nos editais realizados com recursos da Lei Aldir Blanc e nem aqueles favorecidos com o bolsa-atleta estadual.

Somente pessoas físicas domiciliadas em Mato Grosso podem se inscrever nas duas seleções públicas. Do total dos projetos a serem selecionados, a previsão é que 60% sejam de municípios do interior e, o restante (40%), de municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

“É importante dizer que esse programa vai ser acessível a cidadãos mato-grossenses dos 141 municípios do estado. Então, você de qualquer município, de qualquer região, vai poder se inscrever e, se for selecionado, vai apresentar seu trabalho e ser contemplado com esse recurso”, destacou Mauro Mendes.

As inscrições já estão abertas e prosseguem até o dia 09 de julho, devendo ser feitas exclusivamente pela internet. Para se inscrever, a orientação é ler o edital em sua íntegra e só depois acessar o formulário online para preencher os dados e anexar os documentos necessários.

Confira o resumo com as principais informações de cada um dos editais.

Movimentar – Cultura

Os trabalhadores do setor cultural podem inscrever projetos de shows artísticos, palestras, oficinas ou debates, que deverão ser disponibilizados por meio da internet em formato ao vivo ou gravado.

Serão selecionadas manifestações artísticas ou práticas culturais desenvolvidas nos segmentos de teatro, dança, circo, literatura, biblioteca, música, audiovisual, artes visuais, artesanato, povos e comunidades tradicionais, culturas LGBTQIA+, urbanas e negras e de matriz africana, patrimônio histórico, produção cultural, áreas técnicas e backstage, e economia criativa.

Acesso ao edital: www.cultura.mt.gov.br/editais

Movimentar – Desporto, Paradesporto e Lazer

A seleção pública abrange os segmentos de esporte de alto rendimento, saúde, recreação e lazer, esporte de inclusão, esporte educacional, ações formativas e política de gestão e administração esportiva.

Em qualquer um dos segmentos ou categorias do edital, as ações deverão ser disponibilizadas em cinco videoaulas acessíveis gratuitamente para o público por meio de plataformas digitais.

Podem se inscrever profissionais de educação física credenciados pelo Conselho Regional (CREF-17), gestores esportivos e instrutores de dança e lutas.

Acesso ao edital: www.esportes.mt.gov.br/editais

As retificações com a ampliação do valor total e das quantidades de projetos selecionados serão publicadas posteriormente no mesmo link.