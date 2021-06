Gusttavo Lima fala sobre venda de agenda por R$ 100 milhões

“Sozinho podemos ir para algum lugar, mas, juntos, somos imbatíveis.” É com o ditado popular que Gusttavo Lima descreve a parceria com o grupo de investimentos Four Even, com o qual ele negociou por R$ 100 milhões toda a agenda de shows de 2022. Com isso, o grupo passa a ser o responsável por contratar, antecipadamente, todas as apresentações do ano que vem.

Por meio de texto encaminhado pela assessoria de imprensa, o artista falou sobre as expectativas com o negócio e, também, para o mercado de entretenimento após a pandemia de covid-19. O acordo foi oficializado durante evento, na noite de segunda-feira (7), em São Paulo.

“Estou muito feliz por fazer parte de tudo isso. É a 1ª vez que vemos um fundo desse no Brasil e acredito que ele veio realmente para mudar a forma de fazermos entretenimento e música no nosso país”, diz Gusttavo Lima.

O cantor sertanejo disse, ainda, que o contrato deve movimentar a economia. “É algo que vai movimentar o mercado financeiro de uma forma diferente, o que será muito saudável para todos os envolvidos. Como diz o ditado: sozinho, podemos ir para algum lugar, mas, juntos, somos imbatíveis. Sucesso a todos”, completou.

Fim das lives

Na sexta-feira (4), Gusttavo Lima apresentou a última live de uma sequência de apresentações durante a pandemia de covid-19. Fiz muita coisa legal durante a pandemia, mas agora eu optei por não fazer mais lives. Eu quero focar nos projetos, me dedicar ao novo DVD e me empenhar nos meus próximos lançamentos”, disse o músico.

O sertanejo foi um dos pioneiros do novo formato de shows, que virou febre durante o período de isolamento social. No dia 28 de março de 2020, o cantor fez uma live histórica com 5 horas de duração. Ao todo, o músico se apresentou 15 vezes online.