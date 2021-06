Mais de 100 policiais buscam bando que assaltou cooperativas no Nortão

Mais de 100 policiais estão empenhados nas buscas pelo bando que assaltou duas cooperativas de crédito no município de Nova Bandeirantes, região Norte do Estado, na última sexta-feira (4).

A informação foi revelada pelo governador Mauro Mendes (DEM), durante uma coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira (8).

“A determinação é sempre agir com rapidez, com serenidade. Cumpra-se a lei, com rigor da lei. Tem muita gente, tem mais de cem policiais na região, o Bope está lá com duas equipes, tem apoio aéreo do Ciopaer, todos tentando encontrar esses bandidos”, disse Mendes, ao ser questionado sobre o assunto.

Ainda segundo ele, há um empenho máximo das forças de segurança pública do Estado para que os criminosos sejam localizados.

“A inteligência está fazendo um belíssimo trabalho. Ontem acompanhei pessoalmente, junto com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante algumas ações que estão sendo implementadas”, disse o governador.

“Posso garantir aos senhores que existe empenho máximo hoje da nossa polícia na região pra prender esses bandidos”, concluiu.

Crime

A ação criminosa ocorreu na última sexta-feira, quando o bando, fortemente armado, assaltou simultaneamente duas cooperativas de crédito.

Encapuzados e com roupas camufladas, os criminosos invadiram as agências bancárias em posse de fuzis e pistolas.

Eles conseguiram roubar o dinheiro das cooperativas e fugiram com 10 reféns, feitos de ‘escudo humano’.

Todos os reféns foram liberados depois que os bandidos conseguiram sair da cidade.