Morador de MT é confundido com serial killer do DF que faz apelo para que comparação não mais aconteça

Um morador residente no município de Sorriso está passando situações desagradáveis ao ser comparado com o procurado Serial Killer Lázaro Barbosa do Distrito Federal.

Conforme informações do Portal Terra MT Digital, o morador identificado sendo Vinícius Borges, fez um apelo para que parem de fazer essa desagradável comparação e alega que vai fazer um BO.

“Alô galera aqui quem fala é o Vinícius Borges e popularmente conhecido. Passando aqui para fazer um apelo para as pessoas que estão fazendo essas postagens aí e me comparando com esse tal de Lázaro. Gente pelo amor de Deus, não façam esse tipo de brincadeira”, disse Vinícius, que teme pela sua segurança.

Lázaro ficou conhecido como serial killer do DF, por ser acusado de cometer pelo menos seis homicídios, sendo quatro pessoas de uma mesma família de Ceilândia, na região administrativa do Distrito Federal.