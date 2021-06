Mulher que deixou feto em UPA é identificada

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá), identificou a mulher que teria deixado um feto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Santa Marta, no município.

As investigações iniciaram na segunda-feira (31.05) após uma equipe de manutenção encontrar um feto na caixa de gordura da unidade hospitalar. Segundo informações, no sábado dia (29) a equipe de enfermagem já havia encontrado uma placenta no banheiro da unidade de saúde, porém não relatou o fato à diretoria.

Assim que foi comunicada dos fatos, a equipe da DHPP iniciou as investigações conseguindo identificar a mulher que esteve na UPA no dia dos fatos e que seria a mãe do feto.

Segundo a delegada responsável pelas investigações, Karla Peixoto Ferraz, a investigada foi ouvida na delegacia e encaminhada para exames especiais, que apontarão se a situação trata-se de um aborto provocado ou espontâneo.