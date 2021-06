Nininho pede pavimentação do acesso à Cachoeira do Prata

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, apreentou indicação à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico solicitando a pavimentação asfáltica de cerca de 12 Km ao longo da rodovia MT-373, localizada em Juscimeira. O trecho dá acesso a Cachoeira do Prata, um dos pontos turísticos mais visitados na região.

De acordo com o parlamentar, o prefeito Moisés dos Santos juntamente com vereadores e outras lideranças políticas reivindicam que a obra seja feita com recursos do Programa MT Mais Turismo.

“Conhecemos o potencial turístico de Juscimeira e região, as belezas atraem turistas de diferentes regiões do país e do exterior, o investimento nesta obra vai fomentar a economia e atrair ainda mais turistas”, destacou Nininho.

Na justificativa encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Nininho explica que Juscimeira, localizada às margens da rodovia BR-163/364, têm muitas belezas naturais e que a obra permitirá um incremento importante ao turismo – facilitando o acesso de turistas e viabilizando empreendimentos econômicos..

Segundo o prefeito, a cachoeira é muito procurada e pode se tornar um cartão de visitas para quem deseja conhecer o patrimônio natural mato-grossense. “O local tem uma condição ambiental de paisagem e relevo que enche os olhos dos turistas”, ressaltou o prefeito.

Para o deputado é importante que o poder público tome as providências necessárias para promover a construção da pavimentação.

“É uma obra primordial para alavancar e dar o suporte necessário para desenvolvimento sustentável e econômico da região”, enfatizou.