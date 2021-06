PC frustra associação criminosa que planejava atentado contra fazendeiros

A Polícia Civil de São Félix do Araguaia (MT), com apoio da Delegacia de Porto Alegre do Norte, cumpriu na madrugada desta quinta-feira (17) dois mandados de prisão temporária contra suspeitos de planejarem a execução de crimes contra fazendeiros da região.

As duas ordens judiciais são decorrentes de inquérito policial instaurado pela Delegacia de São Félix do Araguaia para apurar os crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

O conflito teria surgido a partir de uma disputa de terras na região. Dando continuidade às diligências para esclarecer o crime, os policiais civis conseguiram identificar o imóvel onde os envolvidos residiam, um homem de 62 e outro de 31 anos.

Com base nas informações colhidas, o delegado Artur Andrade Almeida representou pela prisão dos suspeitos, que foi deferido pela Comarca de São Félix do Araguaia. Com a ordem de prisão em mãos, os policiais civis realizaram as prisões, na zona rural do município.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de São Félix do Araguaia para as providências de praxe e posteriormente colocados à disposição da justiça.