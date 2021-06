Prefeito recebe diretores da CDL e reforça parceria com o setor comercial local

O prefeito Zé Carlos do Pátio recebeu, em seu gabinete, no Palácio da Cidadania, nesta quinta-feira (24), o presidente da Câmara de Diretores Lojistas (CDL) de Rondonópolis, Thiago Sperança, que estava acompanhado do seu vice, Tiago Martins.

Na ocasião, o prefeito José Carlos do Pátio, juntamente com o vice-prefeito Aylon Arruda, ouviu reivindicações do seguimento e falou das diversas ações desenvolvidas pela Prefeitura para melhorar a região central da cidade e os distritos industriais.

O prefeito também assumiu com os líderes da CDL o compromisso de ser parceiro novamente da entidade para realização este ano da Liquidaqui, tradicional evento dos comerciantes locais, que é o maior da região sudeste de Mato Grosso.

“É uma satisfação recebê-los aqui… para ouvi-los o que tem a dizer para o bom andamento do nosso município. Essa gestão tem compromisso com o setor empresarial da cidade”, ressaltou o prefeito, observando que Rondonópolis foi o município com a população na faixa de 200 a 300 mil habitantes que mais gerou empregos no país ano passado.

Ele lembrou que o município tem investido para melhorar as condições do centro da cidade, como a revitalização do pavimento asfáltico, a modernização da iluminação pública com a instalação de luminárias de LED e a revitalização da tradicional Praça dos Carreiros, um dos pontos mais conhecidos da cidade. “Agora, vamos começar a fazer as reformas das Praças Brasil e da Saudade”, contou.

Disse ainda que a prefeitura está investindo mais de R$ 25 milhões de recursos próprios na melhoria da infraestrutura dos distritos industrias. “Estamos asfaltando os distritos Vetorasso, Razia e o da Vila Operária”, citou o Prefeito, destacando o compromisso da gestão em apoiar ações de fortalecimento do setor comercial e empresarial da cidade. “Assumimos o compromisso com a CDL de continuar apoiando a realização do projeto da Liquidaqui”.

O vice-prefeito Aylon destacou que o encontro teve uma pauta bastante positiva e foi importante para um melhor alinhamento entre a prefeitura e a CDL. “Foi muito importante esta conversa. Tivemos um alinhamento do prefeito e o presidente e vice e CDL, onde foi destacado os investimentos que estão sendo feitos nos distritos e no quadrilátero central. Rondonópolis vem caminhando cada dia mais para ser uma cidade em destaque no cenário nacional, uma cidade que tem praticamente 95% de coleta e tratamento de esgoto, uma cidade que na gestão do prefeito José Carlos do Pátio vai ter 100% de asfalto”, assinalou.

O presidente da CDL, também, ressaltou que a conversa foi muito produtiva e agradeceu ao prefeito José Carlos do Pátio e o vice Aylon Arruda por receber a entidade para discutir questões relacionadas ao seguimento, bem como ações para contribuir com fomento do desenvolvimento do município, que é desejo de todas as pessoas que moram na cidade.

“Dessas reuniões que precisamos para alinhar os nossos anseios e para tá mostrando também qual que é a necessidade da classe empresarial, o que a gente tá sentido lá na ponta”, disse Sperança.

“A gente se sente prestigiado como comerciante local, defendendo os interesses dos lojistas e comerciantes da nossa cidade. O nosso município tem a vocação para o progresso e o prefeito José Carlos Pátio, juntamente com o vice Aylon e toda a sua equipe, tem olhado todo esse potencial e estruturado a nossa cidade”, completou o vice Tiago Martins, que acrescentou ainda que a entidade espera, com o apoio fundamental da prefeitura, realizar este ano a Liquidaqui, que contribui aquecer as vendas no comércio, gerar divisas e o fortalecimento de Rondonópolis como polo comercial e de serviços para região.

“Todos ganham. Teremos uma Liquidaqui com muito vigor e muita energia, com todas as questões de biossegurança sanitárias levadas em consideração em primeiro lugar. Não tenho dúvida que a CDL, juntamente com a prefeitura, vai fomentar o comércio local de uma maneira muito positiva, muito forte”, frisou Tiago.