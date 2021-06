Protesto na Vila Operária marcou participação de Rondonópolis em ato nacional

As lideranças da Frente Brasil Popular em Rondonópolis consideraram positivo o resultado da manifestação realizada na tarde de ontem (19) contra as ações do Governo Federal. O protesto foi realizado no Distrito da Vila Operária e fez parte de uma mobilização realizada em todo o país.

A manifestação começou com um ato na praça Bom Jesus, no centro da Vila Operária. Dirigentes sindicais, líderes comunitários e representantes de partidos políticos fizeram pronunciamentos ressaltando as principais pautas da mobilização nacional.

Nos discursos cobraram auxílio emergencial de R$ 600,00, criticaram a privatização da Eletrobrás, a inflação no preço dos alimentos, o desemprego e, principalmente, a falta de vacinas. Em muitos momentos eles acusaram o Governo Federal de responsabilidade pelas mortes de mais de 500 mil brasileiros por Covid-19, marca atingida neste sábado.

Após o ato os manifestantes seguiram até o Conjunto São José, parte em carros e outra parte caminhando. Os organizadores estimam que 200 pessoas participaram da passeata e pelo menos 100 optaram por permanecer nos veículos, principalmente por questão de segurança.

Durante todo o tempo os participantes usaram máscaras e os organizadores alertavam para a necessidade de manterem um distanciamento mínimo, como forma de prevenir contaminações.

RESULTADO

Esta foi a segunda manifestação de protesto contra o Governo Federal realizada neste ano em Rondonópolis. A primeira, também integrando um movimento nacional, foi realizada na região central e segundo os organizadores com um número menor de participantes.

“Tivemos mais gente agora. Muitos companheiros ainda não concordam com as manifestações públicas e nós entendemos. Mas o fato é que o número aumentou bastante e a nossa mobilização é diferente. Não somos contra as máscaras. Ao contrário, nós pedimos que todos usem e fomos às ruas defender as vacinas”, disse Wendell Girotto.

Além de Rondonópolis, os organizadores também apontaram que houve aumento de manifestantes nos protestos realizados em Sinop e na capital, Cuiabá.

Até o início da noite deste sábado a Frente Brasil Popular informava o registro de manifestações em 239 cidades. As realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro tiveram o maior número de participantes e em todas houve a orientação para o respeito às normas de prevenção à Covid-19.