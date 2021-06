Veja os vídeos do momento em que Lázaro foi encontrado

Foram 20 dias de uma caçada intensa e exaustiva. Uma força-tarefa formada por 270 agentes de segurança da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em Goiás que na manhã desta segunda-feira (28) conseguiu capturar Lázaro Barbosa, conhecido como ‘serial killer do Distrito Federal’.

O suspeito estava escondido na mata entre Águas Lindas de Goiás (GO) e Cocalzinho de Goiás (GO). Cercado pelo policiais, Lázaro reagiu e entrou em confronto com a polícia. Atingido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Lázaro chegou a ser socorrido pelos policiais e levado ao hospital com vida, mas não resistiu.

