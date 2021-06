Vereadores vão discutir restrições às atividades noturnas em Rondonópolis

Depois do protesto realizado ontem em frente à Prefeitura de Rondonópolis, trabalhadores e empresários vão à Câmara Municipal pedir o apoio dos vereadores à proposta de flexibilização das restrições às atividades noturnas. Os líderes do movimento vão participar na tarde desta terça-feira (01) da reunião da ‘Ordem do Dia’, em que é discuta a pauta da sessão ordinária.

Atualmente o município limita as atividades comerciais das 05 às 20 horas, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados as lojas, restaurantes, bares e similares estão proibidos de funcionar. Na conversa com os vereadores será solicitada a suspensão dessa proibição e a autorização para o funcionamento pelo menos até as 22 horas de segunda a sábado.

“Ontem não conseguimos conversar com o prefeito, mas alguns vereadores estiveram lá e disseram apoiar nossas reivindicações. Hoje vamos apresentar o quadro geral e pedir que eles nos ajudem”, disse a empresária Neumara Resmini, presidente da Associação Rondonopolitana de Bares e Restaurantes.

O grupo também vai pedir que o Poder Público intensifique a fiscalização, para identificar e punir estabelecimentos e pessoas que não respeitam as normas de prevenção à Covid-19.

“Esses infratores são os verdadeiros responsáveis pelo descontrole da pandemia, não somos nós”, destaca Neumara.

Além da ARBR, a reunião de hoje também terá a participação de representantes dos motoboys, da Associação dos Músicos de Rondonópolis e do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares do Sul de Mato Grosso (Sindebares/Sul-MT).