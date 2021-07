Adilson diz que deixou Agricultura por compromissos não cumpridos

Aliado político de longa data do prefeito José Carlos do Pátio, o líder rural Adilson do Naboreiro (SD), surpreendeu muita gente ao anunciar sua demissão da Secretaria de Agricultura para retomar a cadeira na Câmara Municipal de Rondonópolis. Ontem (26) ele conversou com a reportagem do portal Agora MT sobre os motivos da decisão e confirmou que reforçará o grupo que pleiteia a antecipação da eleição da Mesa Diretora do Legislativo.

Adilson deixou a Câmara ainda no início do ano, numa decisão que também foi surpreendente e causou desconforto entre os apoiadores. “Tive 2.195 votos e foi desgastante convencer os eleitores sobre aquela decisão. Disse na época que poderia fazer muito mais pelas comunidades rurais como Secretário de Agricultura. Essa era a minha intenção”, diz.

Cerca de seis meses depois, ele não esconde a decepção com a morosidade da máquina pública e reclama também da falta de apoio no período em que comandou a Secretaria de Agricultura.

Sem citar nomes, Adilson critica o comportamento de aliados próximos do prefeito que teriam dificultado sua atuação. Também se queixa do tratamento dispensado pelo líder maior.

“O prefeito não cumpriu os compromissos que fez comigo e eu não estava conseguindo cumprir as promessas que fiz às comunidades rurais. Por isso decidi sair”, resumiu.

Apesar da decepção, Adilson diz que não guarda mágoa e nem pretende atuar contra os interesses do Executivo na Câmara Municipal. “Não sou traíra e nem covarde. Admiro o prefeito José Carlos do Pátio e jamais votarei num projeto contra ele se houver prejuízo à população”, garante.

MESA DIRETORA

Paralelamente à insatisfação com o desempenho na Secretaria, pesou no pedido de demissão a movimentação visando a antecipação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Adilson foi convidado a participar do grupo formado por 14 vereadores, entre eles colegas de partido como Batista da Coder e Reginaldo Santos, que é líder do prefeito na Casa.

Com o retorno, Adilson reassume a cadeira hoje ocupada pelo médico Manoel da Silva Neto, que não integra o grupo, e reforçará o movimento pró-antecipação da eleição.

“Eles estão precisando de apoio e o momento de ajudar é agora. Mas isso não significa que vou atuar contra o prefeito”, disse.

Adilson espera reassumir a vaga na Câmara a tempo de participar da sessão ordinária de amanhã (28), quando deve ser votado o requerimento propondo que o projeto de antecipação da eleição tramite em regime de urgência. Mas isso ainda depende da publicação pela Prefeitura da portaria oficializando sua exoneração da Secretaria de Agricultura.

Em declarações oficiais o prefeito José Carlos do Pátio disse que não vai interferir nas decisões relacionadas à eleição da mesa diretora da Câmara. Ele afirma que não tem uma opinião formada, mas quer que a bancada do Solidariedade tome uma posição unificada – contra ou a favor.