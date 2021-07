Avião militar cai deixando ao menos 45 mortos nas Filipinas

Um acidente aéreo registrado neste domingo (4), no sul das Filipinas, deixou 45 mortos e mais de 50 feridos. Entre as vítimas fatais, dois civis que estavam no terreno onde aconteceu o acidente. No avião, que é militar, estavam 92 pessoas, entre elas, três pilotos e cinco tripulantes.

Segundo as Forças Armadas do país, não há sinais de que a aeronave tenha sido atacada. Uma investigação vai começar assim que a operação de resgate chegar ao fim. O Lockheed C-130 Hercules, avião de transporte usado por militares, foi partido ao meio em uma tentativa de pousar na ilha de Joló, em Sulu. Diversos passageiros são recém-formados do treinamento militar e estavam a caminho da ilha para reforçar uma área de conflito na região onde atuam grupos separatistas muçulmanos, como o Abu Sayyaf.

Em nota, o ministro da Defesa do Brasil, Walter Braga Netto, disse que presta condolências às Forças Armadas Filipinas “pela inestimável perda e, em especial, aos familiares e amigos dos militares vitimados no cumprimento do dever”.