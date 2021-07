CDL vai ampliar campanhas estimulando vacinação contra a Covid-19

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis prepara uma série de ações publicitárias visando estimular a vacinação de trabalhadores e empresários do comércio. As ações serão realizadas na mídia tradicional e também nas redes sociais.

Também haverá uma intensificação da comunicação direta com os lojistas, apontando a importância da imunização para proteger a categoria e superar os problemas decorrentes da pandemia de Covid-19.

As medidas são resultados de uma primeira reunião realizada nesta semana entre representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) e outras entidades do comércio e indústria local com membros da Vigilância Sanitária e do Ministério Público Estadual (MPE).

O encontro foi proposto pelo Ministério Público Estadual e serviu para discutir medidas visando ampliar a conscientização da população quanto à importância da vacinação no município.

No encontro a promotora Joana Maria Bortoni Ninis reforçou a recomendação para que as entidades estimulem a adoção de práticas sanitárias e campanhas que incentivem a imunização dos trabalhadores.

Eles também acertaram a realização de uma segundo reunião, agregando à discussão outras entidades de classe e representantes dos setores da economia local.

“Estamos em um momento muito importante, do ponto de vista sanitário e econômico, no município de Rondonópolis. À medida em que a corrida da vacinação avança, as atividades podem ser gradativamente retomadas, voltando a gerar emprego e renda”, destacou o médico Diógenes Garrio Carvalho, que é diretor da CDL de Rondonópolis,

Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que é grande o número de pessoas que não comparecem para tomar a segunda dose de vacinas ou recusam a imunização. Diógenes diz que todos precisam atuar para conscientizar a população sobre a necessidade e as vantagens proporcionadas pela vacinação coletiva.

“A retomada econômica e, em especial, a dos empregos de muitos trabalhadores que hoje se encontram em dificuldade, passa pela aceleração do processo de imunização”, explicou.

Além do diretor da CDL de Rondonópolis Diógenes Garrio Carvalho, estiveram presentes na reunião junto à promotora de Justiça o gerente executivo da entidade, Giancarlo Rocha, Paulo Padim, do departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde e Renato Del Cistia, presidente da Associação Comercial Industrial e Empresarial do município (Acir).