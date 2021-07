Conselho recomenda suspensão do mandato de Daniel Silveira

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou hoje (07), por 12 votos a 8, o parecer do deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) que recomendava a suspensão, por seis meses, do mandato do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).

Fernando Rodolfo é relator da Representação 1/21, na qual Silveira é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter gravado e divulgado um vídeo em que incita a violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e exalta o Ato Institucional nº 5, o AI-5.

Silveira diz que fez uso da inviolabilidade material de parlamentares (liberdade de se expressar por meio de suas opiniões, palavras e votos).

Notificada oficialmente da decisão de hoje pelo presidente do Conselho de Ética, deputado Paulo Azi (DEM-BA), a defesa abriu mão do recurso à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

O parecer segue então para análise pelo Plenário da Câmara dos Deputados, onde precisa ser aprovado por 257 deputados, em votação aberta.