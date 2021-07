Corpo de caminhoneiro é encontrado com crânio estourado e pescoço cortado

O corpo do caminhoneiro Jhonata Alves de Souza, 28 anos, foi encontrado com sinais de tortura nesta terça-feira (6), em uma estrada rural, a cerca de 5 km da cidade de Campo Novo do Parecis (MT).

Conforme informações, o corpo estava com um corte profundo no pescoço e afundamento de crânio. Tudo indica que a vítima foi apedrejada. Várias pedras grandes cheias de sangue foram encontradas no local próximo ao corpo.

A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (1º).

Um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento do caminhoneiro chegou a ser registrado em Tangará da Serra (MT).

O corpo foi identificado por um amigo de Jhonata. Uma tatuagem com um nome feminino no antebraço, facilitou o reconhecimento da vítima.

O caminhão de Jonathan foi encontrado estacionado no centro da Cidade.

Até o momento, são desconhecidas as causas do assassinato.

A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.