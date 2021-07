HBO Max alfineta Netflix e incentiva compartilhamento de senha

Na última quinta-feira (22), a Netflix anunciou que vai reajustar os preços de seus planos por assinatura no Brasil. Antes da mudança, o plano mais caro saía por R$ 45,90. Com o reajuste, a empresa passará a cobrar R$ 55,90. A notícia, como já era esperado, não agradou o público, mas os concorrentes aproveitaram a oportunidade.

No Twitter, s influenciadora Nath Finanças questionou: “Gente, vocês pagam serviços de streaming sozinhos? Não dividem com ninguém? Exemplo: um paga Netflix e outro paga HBO Max mas compartilham a senha pra ambos usarem”.

Gente, vcs pagam serviços de streaming sozinhos? Não divide com ninguém? Exemplo: Um paga Netflix e outro paga HBO Max mas compartilham a senha pra ambos usarem — Nath Finanças (@nathfinancas) July 22, 2021

O inesperado é que a conta oficial do HBO Max respondeu, incentivando o compartilhamento de senhas.

Aproveitando a ‘conversa”, a Amazon Prime, que traz serviço de streaming e outros benefícios por R$ 9,90 mensais, também jogou uma “indireta”.

Compartilhamento de senhas

A Netflix, no entanto, não apoia o compartilhamento de senhas do seu serviço. Em março, a plataforma começou a testar um novo recurso de segurança para dificultar que estranhos acessem uma conta sem permissão. Consequentemente, a função também deve impedir o compartilhamento de senha de um único perfil com mais pessoas.