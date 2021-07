Jaciara começa a vacinar moradores com 33 e 32 anos, veja o calendário

A Secretaria de Saúde de Jaciara realizará hoje e amanhã (20 e 21) a imunização contra a Covid-19 das pessoas que têm 33 e 32 anos, sem comorbidades. O calendário de vacinação desta semana prevê uma aceleração da campanha, com várias outras frentes. Haverá também a complementação da imunização de quem recebeu apenas a primeira dose. Até o momento o município aplicou mais de 15 mil doses de vacinas.

A imunização das pessoas com 32 e 33 anos ocorrerá no PSF 2, no bairro Santo Antônio, e no PSF 8, na região central.

Também serão vacinados nesta semana, idosos acamados entre de 60 a 69 anos. Nestes casos as equipes do município irão até a residência do morador para fazer o atendimento.

Nesta semana haverá ainda a aplicação da segunda dose aos profissionais de segurança e salvamento; às pessoas com 59 anos com comorbidades; e também às lactantes.

Veja abaixo o calendário completo divulgado pela Secretaria de Saúde de Jaciara.

DATA PÚBLICO LOCAL HORÁRIO Terça-feira (20/07) Pessoas sem comorbidades 33 anos PSF 2 – Santo Antônio e PSF 8 – Centro Matutino 2ª dose Idosos acamados de 60-69 anos vacinação domiciliar 2ª dose Profissionais de Segurança e Salvamento PSF 2 – Santo Antônio e PSF 8 – Centro Matutino Quarta-Feira (21/07) 2ª dose em Distrito de Celma

Retorno Astrazeneca, idades 60 a 69 anos Escola Matutino Pessoas sem comorbidades, 32 anos PSF 2 – Santo Antônio e PSF 8 – Centro Matutino Quinta-feira (22/07) 2ª dose população de 59 anos – com comorbidade PSF 2 – Santo Antônio e PSF 8 – Centro Matutino 2ª dose lactantes PSF 2 – Santo Antônio e PSF 8 – Centro Matutino Sexta-feira (23/07) 2ª dose pessoas com comorbidades – 56,57,58 anos de idade.