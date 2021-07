Mendes alfineta Emanuel: “O que a prefeitura está fazendo?”

O governador Mauro Mendes (DEM) criticou a postura do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), diante da ausência de assistência a famílias carentes da Capital afetadas pela pandemia.

Nas últimas semanas, a cidade ganhou destaque na imprensa nacional, em razão de filas que têm se formado em um açougue do bairro CPA 2.

Sem renda e sem ter o que comer, centenas de pessoas têm ido ao estabelecimento para receber a doação de “ossinhos” (são restos do processo de desossa do boi).

“O que a Prefeitura de Cuiabá está fazendo? Isso não é problema do Estado. Nós estamos fazendo nossa parte, e a Prefeitura está fazendo a dela?”, perguntou Mendes.

O governador voltou a ser questionado sobre o assunto na manhã desta segunda-feira (26), um dia após a situação na Capital ter sido destaque em um programa televisivo nacional.

Mendes citou que o Estado vem fazendo a entrega de cestas básicas a famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e cobrou ações da assistência social do Município.

“A Assistência Social de Cuiabá é de Cuiabá. O Governo está fazendo muito. Hoje eu vou divulgar a quantidade de cestas básicas que o Governo está distribuindo aqui. O Governo do Estado está fazendo isso no Estado inteiro. Agora, as prefeituras têm que fazer também”.