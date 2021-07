MT Par finaliza troca de lâmpadas comuns por LED em Nova Olímpia e Alto Paraguai

A primeira etapa do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da MT Par, Consórcio do Alto do Rio Paraguai e prefeituras acaba de ser concluída, após a finalização dos trabalhos nas cidades de Nova Olímpia e Alto Paraguai.

Ao todo, foi investido R$ 1,05 milhão para a troca de cerca de mil luminárias nos dois municípios, sendo R$ 480 mil para Nova Olímpia e outros R$ 525 mil para Alto Paraguai. Com as lâmpadas de LED, as contas da iluminação pública nos municípios devem ter redução de até 40%, além de ter maior durabilidade.

O prefeito de Nova Olímpia, Zé Elpídio, destacou a iniciativa do governo de Mato Grosso e agradeceu ao presidente do MT Par, Wener Santos, por sempre estar à disposição dos municípios. “O Wener sempre foi parceiro do médio-norte, tem feito um grande trabalho à frente da MT Par e certamente, sempre que Nova Olímpia precisar, ele estará pronto para nos atender”, disse.

Já o prefeito de Alto Paraguai, Aldair José, lembrou que a Praça dos Garimpeiros está de cara nova com a chegada do Programa de Eficiência Energética. “É com imensa alegria que hoje vemos a cidade iluminada, é mais desenvolvimento para todos”, disse.

O presidente do MT PAR, Wener Santos, lembra que os trabalhos nos municípios do médio-norte, Denise, Nova Marilândia, Nortelândia, Santo Afonso, Nova Olímpia, Alto Paraguai e Arenápolis já foram concluídos. “O trabalho seguirá para uma nova etapa, em que secretarias estaduais e parte da região do Centro Político, em Cuiabá, serão contemplados”, explicou.

Wener lembrou ainda que outro projeto na área de iluminação pública está sendo elaborado, atendendo ao pedido do governador Mauro Mendes, que é o MT Iluminado. “O projeto está dentro do Mais MT, o maior pacote de obras que Mato Grosso já viu, e vai contemplar os 141 municípios do Estado com luminárias de LED”, finaliza.